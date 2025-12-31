Carlsen’den Yağız Kaan Erdoğmuş’a tarihi övgü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Katar’ın başkenti Doha’da 25–31 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 2025 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, Türk sporcuların dikkat çeken performanslarıyla sona erdi.

TÜRK SATRANÇÇILAR KATAR'A DAMGA VURDU

Şampiyonanın genel kategorisinde Türkiye’yi GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Ediz Gürel, GM Mustafa Yılmaz, GM Emre Can, GM Vahap Şanal ve GM Cem Kaan Gökerkan temsil ederken, kadınlar kategorisinde IM Ekaterina Atalık ile WIM Gülenay Aydın mücadele etti.

YAĞIZ KAAN'DAN DÜNYA DEVLERİNE KARŞI YÜKSELİŞ

Genel klasmanda turnuvaya 156’ncı sıradan başlayan 14 yaşındaki GM Yağız Kaan Erdoğmuş, gösterdiği etkileyici performansla son turlara kadar yükseldi. Erdoğmuş, sondan bir önceki turda dünya sıralamasının zirvesindeki Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelede Carlsen’e mağlup olan genç büyükusta, turnuvayı 15’inci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

CARLSEN: "GELECEKTE ADINI ÇOK DUYACAĞIZ"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Magnus Carlsen, Yağız Kaan Erdoğmuş’a övgü dolu sözler söyledi. Carlsen, “İnanılmaz bir oyuncu. O, dünyanın gördüğü en iyi 14 yaşındaki satranç oyuncusu. Gelecekte onun hakkında çok şey duyacağız.” ifadelerini kullandı.

KADINLAR KATEGORİSİNDE TARİHİ DERECE

Kadınlar kategorisinde mücadele eden IM Ekaterina Atalık, turnuvaya 33’üncü sıradan başlamasına rağmen gösterdiği başarılı performansla şampiyonayı 6’ncı sırada tamamladı. Bu sonuç, Türk satranç tarihinde kadınlar kategorisinde elde edilen en önemli dereceler arasında yer aldı.

İLK 50'DE 3 TÜRK BÜYÜKUSTA

Şampiyonada GM Ediz Gürel, 8,5 puanla 25’inci, GM Vahap Şanal ise 8 puanla 43’üncü sırada yer alarak ilk 50 içerisine girmeyi başardı.

Türk satrancı, Doha’daki organizasyonda hem genç yetenekleri hem de tecrübeli isimleriyle dünya sahnesinde güçlü bir iz bıraktı.