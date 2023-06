Çotanak Off Road Dünya'da ilk altıda Türkiye'nin en iyi off-road ekiplerinden biri olan Çotanak Off Road, uluslararası off-road kulüpleri arasında gerçekleştirilen Feedspot değerlendirmesinde 6. sıraya yükseldi. Facebook, Instagram ve Youtube'da en başarılı off-road ekiplerinden biri olan Çotanak Off Road, Giresun'u ve Türkiye'yi dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

Özel Haber Feedspot tarafından her sene tekrar değerlendirilen en iyi 30 Youtube off road kanalı sıralamasında Giresun Ekibi 2023 yılı için yapılan değerlendirmede 6. oldu. Facebook, Instagram ve Youtube sosyal medya platformlarında Türkiye'nin en iyisi olan ekip her sene daha da üst sıralara doğru sağlam adımlarla yol alıyor. Sıralamaya 2018 yılında 16. sıradan başlayan Çotanak Off Road ekibi 14, 12, 8. sıra derken her sene daha iyiye doğru gidiyor. Çotanak OFF ROAD Başkanı Akın ARAS, son 5 senedir uluslararası off road kulüpleri arasında değerlendirme yapan Feedspot platformunda her sene daha iyi performans göstermek için büyük çaba gösterdiklerini ve hedeflerinin il 3 olduğunu belirtti. Ayrıca Başkan "Bizler instagram, facebook ve youtube gibi platformlarda en iyileri olmak için elimizden geleni yaparken Giresun'un ve ülkemizin dünyaya tanıtımında da faydalı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Çotanak Off-Road Kulübü Genel Koordinatörü Mustafa Bahadır KÖKSAL, kulüp hakkında şunları söyledi: "Amacımız, off-road tutkusunu sosyal sorumlulukla birleştirerek toplumun ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve onlara umut olmaktır. Off-road araçlarımızın doğa koşullarında rahatlıkla ulaşabildiği bölgelere, temel ihtiyaç malzemeleriyle birlikte umut taşıyoruz. Bu projede yer alan her üye, toplumda pozitif bir etki yaratmanın gururunu yaşıyor." Off-Road Kulübü'nün sosyal yardım projeleri, geniş bir katılım ve destekle gerçekleştiriliyor. Kulüp üyeleri, maddi destek sağlayarak veya gönüllü olarak projelerde yer alarak, toplumun farklı kesimlerindeki insanlara yardım eli uzatıyorlar. Kulüp, sadece off-road tutkusunu paylaşan insanları bir araya getirmekle kalmayıp, aynı zamanda topluma fayda sağlayan bir hareketin parçası olmanın mutluluğunu yaşıyor. Off-Road Kulübü'nün sosyal yardım projeleri, toplumda farkındalık yaratmanın yanı sıra, ihtiyaç sahiplerine umut ve yardım eli uzatma konusunda örnek teşkil ediyor. Kulüp, doğa ve insan sevgisini birleştirerek, toplumun geleceğine pozitif bir etki yapmaya devam ediyor. Ülkemizden Off-Road Türkiye 8. ve Pars Team Off Road da 10. sırada bulunmaktadır...