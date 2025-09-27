Defne Kurt'tan 5. dünya şampiyonluğu

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Defne Kurt'tan bir başarılı sonuç daha geldi.

Milli para yüzücü Defne Kurt, kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisi finalindeki 1.06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

5. ALTIN MADALYASINI KAZANDI

Singapur'daki organizasyonda daha önce 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışıkta dünya şampiyonu olan Defne, 5. altın madalyasını kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUZ KIZIM"

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medyada yaptığı paylaşımla milli para yüzücü Defne Kurt’u başarısından dolayı tebrik etti.

Bakan Bak, “Defne tarih yazmaya devam ediyor. 7 günde 5 altın madalya. Seninle gurur duyuyoruz kızım.” ifadelerinde bulundu.