Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 20 sporcu temsil edecek

Japonya'nın 13-21 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Atletizm Şampiyonası'na, Türkiye'den 20 sporcu katılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Tokyo'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 12 erkek, 8 kadın atlet temsil edecek.

"MADALYALARI ZORLAMAK İSTİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ahmet Karadağ, şampiyonaya hazır olduklarını belirterek, "Şampiyonaya en üst seviyedeki atletlerimizle katılacağız. Son 3 dünya şampiyonasına göre daha fazla atletle yer almaya hak kazandık. Burada derecelerimizi ileriye götürerek finallerde yarışmak ve madalyaları zorlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Erkekler

Ali Peker: Gülle atma

Berke Akçam: 400 metre engelli

Can Özüpek: Üç adım atlama

Ersu Şaşma: Sırıkla atlama

Halil Yılmazer: Çekiç atma

Hayrettin Yıldız: 20 kilometre yürüyüş

İlham Tanui Özbilen: Maraton

İsmail Nezir: 400 metre engelli

Kaan Kigen Özbilen: Maraton

Mazlum Demir: 20 kilometre yürüyüş

Özkan Baltacı: Çekiç atma

Sezgin Ataç: Maraton

Kadınlar

Buse Savaşkan: Yüksek atlama

Eda Tuğsuz: Cirit atma

Esra Türkmen: Cirit atma

Kader Güvenç: 35 kilometre yürüyüş

Meryem Bekmez: 20 kilometre yürüyüş

Özlem Becerek: Disk atma

Şilan Ayyıldız: 1500 metre

Tuğba Danışmaz: Üç adım atlama