Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 20 sporcu temsil edecek

Japonya'nın 13-21 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Atletizm Şampiyonası'na, Türkiye'den 20 sporcu katılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, başkent Tokyo'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 12 erkek, 8 kadın atlet temsil edecek.
"MADALYALARI ZORLAMAK İSTİYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ahmet Karadağ, şampiyonaya hazır olduklarını belirterek, "Şampiyonaya en üst seviyedeki atletlerimizle katılacağız. Son 3 dünya şampiyonasına göre daha fazla atletle yer almaya hak kazandık. Burada derecelerimizi ileriye götürerek finallerde yarışmak ve madalyaları zorlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
MİLLİ TAKIM KADROSU
Erkekler
Ali Peker: Gülle atma
Berke Akçam: 400 metre engelli
Can Özüpek: Üç adım atlama
Ersu Şaşma: Sırıkla atlama
Halil Yılmazer: Çekiç atma
Hayrettin Yıldız: 20 kilometre yürüyüş
İlham Tanui Özbilen: Maraton
İsmail Nezir: 400 metre engelli
Kaan Kigen Özbilen: Maraton
Mazlum Demir: 20 kilometre yürüyüş
Özkan Baltacı: Çekiç atma
Sezgin Ataç: Maraton
Kadınlar
Buse Savaşkan: Yüksek atlama
Eda Tuğsuz: Cirit atma
Esra Türkmen: Cirit atma
Kader Güvenç: 35 kilometre yürüyüş
Meryem Bekmez: 20 kilometre yürüyüş
Özlem Becerek: Disk atma
Şilan Ayyıldız: 1500 metre
Tuğba Danışmaz: Üç adım atlama