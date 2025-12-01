Abone ol: Google News

Ecem Güzel, Portekiz Grand Prix'de birinci oldu

Ecem Güzel, 8. Portekiz Grand Prix'nin ilk etabında ILCA 6 kadınlar sınıfında birinciliğe ulaştı.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 11:11

  
  • Vilamoura'daki organizasyonda 182 sporcu yarıştı.
  • ILCA 7 sınıfında Yiğit Yalçın Çıtak 5. sırada yer aldı.

Milli yelkenci Ecem Güzel, 8. Portekiz Grand Prix'nin ilk etabında ILCA 6 kadınlar sınıfında mücadele etti.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre Vilamoura'daki organizasyonda, 3 disiplinde 182 sporcu yarıştı.

ECEM PODYUMUN ZİRVESİNDE

Milli sporcu Ecem Güzel, ILCA 6 kadınlar kategorisinde podyumun ilk basamağında yer aldı.

ILCA 7 sınıfındaki yarışları Yiğit Yalçın Çıtak 5, Umut Eyriparmak 18., Berkay Abay 26., Kutsal Güneş Kurnaz ise 67. sırada tamamladı.

Ayrıca ILCA 6 kadınlarda Duru Alpkökin 28., ILCA 6 erkeklerde ise Ali Poyraz Özdemir 6. ve Asilkan Öğüt 40. oldu.

