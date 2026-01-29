Fatih Arda İpcioğlu, üçüncü kez olimpiyat sahnesine çıkıyor

Kayakla atlamada adını Türk spor tarihine yazdıran ve bu spora kiralık ekipmanla başlayan Fatih Arda İpcioğlu, Türkiye'yi üçüncü kez olimpiyatlarda temsil etmeye hazırlanıyor.

Memleketi Erzurum'da bulunan milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, AA muhabirine, kariyerinin başlangıcının Palandöken Dağı olduğunu söyledi.

"KAYAKLA ATLAMAYA KİRALADIĞIM KAYAKLARLA BAŞLADIM"

Alp disiplininde yaklaşık 4 yıl kayak yaptığını ve ulusal başarılar elde ettiğini ifade eden Fatih Arda, şöyle konuştu:

Bu dönemde Erzurum'da kayakla atlama kulelerinin yapılacağını ve yeni bir branşın açılacağını duydum. O dönem iyi kayak yapıyordum ve yöneticilerimiz bu tarz sporcularının olmadığını, bu branşa sporcu vermek istemediklerini söyledi. Ben de yemek yiyordum ve kulak misafiri oldum. O sırada 'Yarın saat 12'de otelin önünde kayakla atlama seçmeleri var, eğer karar değiştirirseniz seçmelere bekleriz.' dediler. Bunu duyduğumda akşam babama söyledim. Yurt dışından antrenörler geldi, seçmeler yapıldı ama benim şahsi kayak takımım yoktu ve kulüpten de kayağımı alamazdım çünkü seçmelere gittiğimi anlar ve izin vermezlerdi. Ben de kayak takımı kiraladım ve kayakla atlamaya kiraladığım kayaklarla başladım.

"ERZURUM'DA ATLAMA KULELERİ YOKTU"

Fatih Arda İpcioğlu, yurt dışından gelen antrenörlerin temel hareketleri göstermesi üzerine onları yapmaya çalıştığını belirterek, "Seçilenleri arayacaklarını söylediler ama ilk plan yurt dışına gitmek çünkü Erzurum'da atlama kuleleri yoktu. Babam şaşırmıştı, yurt dışına gideceğiz gibi şeyler hayal geliyordu. 15-20 gün sonra telefon geldi. Slovenya'ya gideceğimiz söylendi ve gittim. Bu şekilde kayakla atlamaya başladım. Buralara gelmemde Erzurum'un coğrafi şartlarının, bizim Erzurumlu olmamızın büyük etkisi var. Bu hikaye aslında Palandöken Dağı'nın eteklerinde başladı. Dünyanın birçok ülkesine, özellikle İskandinav ülkelerine gidiyoruz. Bu noktada Erzurum'un coğrafi şansı var çünkü gerçekten bazen Norveç'ten bile daha önce sezonun açılabileceği hava şartları oluyor." ifadelerini kullandı.

"HERKES 'UÇAN TÜRK' DİYOR"

Şehrin spor altyapısına önemli yatırımlar yapıldığından bahseden Fatih Arda İpcioğlu, bu tesisler sayesinde iyi hazırlanıp 3'üncü kez olimpiyatlara gideceğini anlattı.

Takım arkadaşı Muhammed Ali Bedir ile İtalya'daki olimpiyatlara katılacağını hatırlatan 28 yaşındaki sporcu, şöyle devam etti:

Ülkemize ben 3, Ali Bedir de bir olmak üzere 4 olimpiyat kotası kazandırdık. Bunu dünyada kayakla atlama branşında başaran başka bir ülke yok. Biz bu branşın Türkiye'de başarılı olabileceğini ve Türklere yatkın olduğunu ispatladık. Bu yüzden de çok gururluyuz çünkü 2018 yılında ilk olimpiyata giderken çok büyük bir sorumluluk hissettim. Olimpiyatlar bir sporcunun hayal ettiği en üst seviye. Türk bayrağının sorumluluğunu taşımak ayrı bir hissiyat veriyor, bunu yaşayan bilir. Yıllar önce Palandöken'de başlayan hikayede kayakla atlamaya geçip buralara geleceğimi tahmin edemezdim. Önemli olan emek vermek. Sürekli yurt dışına kamplara, yarışlara gittik. Bunlar zor işler çünkü sürekli ailemizden ayrı kaldık ama hedefimiz Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmekti. Bu şehrin coğrafi şartlarını kullanıp hakkını verebildiysek ne mutlu bize. Türkiye olarak kış sporlarında 'Biz de varız' diyebilmemiz önemli çünkü Avrupa'da ilk yarışlara giderken 'Türkiye'de kar var mı?' gibi sorularla karşılaşıyorduk. Şimdi herkes 'Uçan Türk' diyor.

"İNŞALLAH BUNLARIN KARŞILIĞINI ALACAĞIZ"

Fatih Arda İpcioğlu, olimpiyatlara daha tecrübeli şekilde gideceğini vurgulayarak, yıllardır başarılı olmak için çok emek harcadığını dile getirdi.

Muhammed Ali Bedir ile Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını belirten Fatih Arda, "Özellikle Ali Bedir'in gelmesiyle 'Süper Takım' yarışlarına da girmeye hak kazanıyoruz. Bu da olimpiyatlarda bir ilk olacak çünkü daha önceden dörtlü takım yarışması vardı, bunda formatı ikili takım yarışmasına çevirdiler. İlk yarış normal tepede, sonra geniş tepede, daha sonra da geniş tepede takım yarışımız var. Yani 3 yarışmaya katılacağız. 2018'de kota almaya çalışırken rüzgar nereye esiyorsa o tarafa gidiyordum ama şu an öyle değil tamamen bilinçli şekilde sorumluluk alıp sakinim. Olimpiyatlara gitmemiz bile verdiğimiz emeğin karşlığını aldığımızın örneğidir. Şu an üçüncü kez olimpiyatlara gidiyoruz. Türkiye adına kayakla atlama, olimpiyatlarda vazgeçilmez oldu. Biz de elimizden geldiğince emek veriyoruz, yani olimpiyatlarda büyük hedeflerimiz var. Birçok antrenman yaptık, emek verdik, inşallah bunların karşılığını alacağız." değerlendirmesinde bulundu.