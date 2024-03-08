Fenerbahçe, Eda Erdem'in heykelini dikti Fenerbahçe ve Türk voleybol tarihine adını altın harflerle kazıyan Eda Erdem'in heykelinin açılış töreni yapıldı.

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Türk voleybolunda sayısız başarıya imza atmış Fenerbahçe ve milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, heykeltıraş ve yüksek mimar Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan heykelin açılışının saat 11.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin protokol giriş önünde olacağı bildirilmişti.

Eda Erdem: Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü kızdırmıştım

Bir konuşma yapan Eda Erdem, şu ifadelere yer verdi:

Annem, babam ve 6 kardeşimle Bayrampaşa'da aile apartmanında yaşayan bir kalabalık aileydik. 2000'li yıllarda amcamlarım, kuzenlerimle Fenerbahçe maçlarını izlemek için toplanırdık. Ailecek en büyük tutkumuz Fenerbahçe. O çocukluk halimle öyle bir bağlılık yaşıyorum ki bir röportajda hangi takımı tutuyorsunuz sorusuna Fenerbahçe yazıp yanına parantez içinde ölümüne yazıyorum. Yayınlandığında da bana kucak açan, voleybola başlamama vesile olan, kaptanlığını yaptığım Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticilerini de kızdırıyorum.

Eda Erdem: Düşlediğim teklif 2008'de geldi

Gel zaman git zaman 2008'de Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın amatör branşlara verdiği değer ve Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın kıymetli yatırımlar nedeniyle hep düşlediğin teklif geldi Fenerbahçe'den. Ben gidemezsem bırakırım noktasına geldim. Çocukluk aşkıma kavuşuyor, en büyük hayalime kavuşuyor, çubuklu formayı giyiyorum. O gündür bugündür bir kez bile çıkartmadan, kalbimin en derinlerinde saklıyor, hep başımın üstünde taşıyor o armayı. Fenerbahçe ile büyüyorum. Sabiha Rıfat Güraymanları, Ayten Salihleri öğreniyorum. Kulübün tarihinde müthiş başarılara imza atmış, branşlar kurmuş, erkek takımlarında oynayıp şampiyonluklar yaşamış güçlü kadınların ayak izlerini takip ediyorum.

Eda Erdem: Atatürk'ün göklere yükselmeye layık gördüğü tüm kadınların 8 Mart'ı kutlu olsun

Kulübün en zor gününde mahkeme salonuna Avrupa'nın en büyük kupasını götüren Fenerbahçeli kadınlardan birisi oluyorum. 2011 yılında bu stadyumu doldurarak dünyada bir rekora imza atan 50 bin kadını gözleri dolu dolu izlemenin gururunu yaşıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında 3 büyük kupayı da kazanan kadın milli takımımıza kaptanlık yapmış olmanın onurunu yaşıyorum. Vazgeçmeyen, değerlerine sahip çıkan, hayallerinin peşinden koşan, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık gördüğü tüm kadınlarımızın da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

Eda Erdem: İyi ki Fenerbahçeliyiz

Bugün bana öyle bir armağan verdiğiniz ki ömrümün geri kalanında ne zaman bir şeyler beni zorlarsa ben bu heykelin önünde duracağım, kulaklarımda 'Ne kaptanlar geldi' bestesi çalacak. Bugünleri hatırlayacağım. Sizin sevginiz her şeye iyi gelecek. Bana yine mücadele etme gücü vereceksiniz, içim umutla dolacak. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az. Beni Eda Erdem yapan Fenerbahçe'ye olan aidiyetim ve Fenerbahçeliler'in koşulsuz sevgisidir. Her zaman başımın üzerinde taşıdığım bu armayı seven herkesi çok ama çok seviyorum. İyi ki Fenerbahçeliyiz, iyi ki Fenerbahçeyiz!

Ali Koç: Bu alanda heykeller olacak

Heykelin açılışında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

Stadyum önündeki alanda 4 heykelimiz olacak. Bir de boş kaide olacak. Aramızda istişare ediyoruz. Tarihimizin, erken tarihimizin önemli isimlerinden biri olacak.



Eda Erdem'in Fenerbahçe ile buluşmasını ve yıllarca kalmasını sağlayan, önceki başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın spor vizyonunu kulübümüze yerleştirmesinden dolayı kulübümüz ve camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum.

15 yıldır Fenerbahçe'de

Eda Erdem Dündar, 15 yıldır hem sarı-lacivertli hem de ay-yıldızlı forma altında şampiyonluklar yaşadı.

Milli takım formasıyla elde ettiği başarılarla 2021 yılında FIVB tarafından “Tarihin en iyi 100 oyuncusu” ve “En iyi 12 kadın voleybolcu” listesinde yer alan Eda Erdem Dündar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından fair play düşünce ve davranışını ülke genelinde yayma ve benimsetme amaçlı faaliyetleri kapsamında “Sportif Kariyer” dalında Şeref Diploması ödülüne de layık görülmüştü.