Fenerbahçe, Eda Erdem'in heykelini dikti

Türk voleybolunda sayısız başarıya imza atmış Fenerbahçe ve milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, heykeltıraş ve yüksek mimar Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan heykelin açılışının saat 11.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin protokol giriş önünde olacağı bildirilmişti.

Bir konuşma yapan Eda Erdem, şu ifadelere yer verdi:

Bugün bana öyle bir armağan verdiğiniz ki ömrümün geri kalanında ne zaman bir şeyler beni zorlarsa ben bu heykelin önünde duracağım, kulaklarımda 'Ne kaptanlar geldi' bestesi çalacak. Bugünleri hatırlayacağım. Sizin sevginiz her şeye iyi gelecek. Bana yine mücadele etme gücü vereceksiniz, içim umutla dolacak. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az. Beni Eda Erdem yapan Fenerbahçe'ye olan aidiyetim ve Fenerbahçeliler'in koşulsuz sevgisidir. Her zaman başımın üzerinde taşıdığım bu armayı seven herkesi çok ama çok seviyorum. İyi ki Fenerbahçeliyiz, iyi ki Fenerbahçeyiz!