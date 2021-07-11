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Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak paylaşım

U23 Kürek Şampiyonası'nda Mervenur Uslu ve Elif Özbay, İki Çifte'de dünya şampiyonu oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe ortak tebrik mesajı yayınkladı.