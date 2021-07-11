Euro
10.2926
-0.23%
Dolar
8.6581
-0.4%
Altın
503.54
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
294.385
0.26%
EXEN Coin
26.99
-2.03%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak paylaşım

    Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak paylaşım

    U23 Kürek Şampiyonası'nda Mervenur Uslu ve Elif Özbay, İki Çifte'de dünya şampiyonu oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe ortak tebrik mesajı yayınkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 17:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    U23 Kürek Dünya Şampiyonası Çekya’da düzenleniyor. Milli sporcularımızdan Mervenur Uslu ile Elis Özbay’dan oluşan ekibimiz de müsabakada yer aldı.

    Ekibimiz, Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de Dünya Şampiyonu oldu. Bu başarının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe’den ortak tebrik mesajı geldi.

    GALATASARAY VE FENERBAHÇE’DEN ORTAK PAYLAŞIM

    Galatasaray’ın paylaşımında, “U23 Kürek Dünya Şampiyonası’nda yarışan kulübümüz sporcusu Mervenur Uslu ile Fenerbahce sporcusu Elis Özbay’dan oluşan ekibimiz, Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de Dünya Şampiyonu oldu. Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe ise paylaşımında, “U23 Kürek Dünya Şampiyonası’nda yarışan kulübümüz sporcusu Elis Özbay ile Galatasaray sporcusu Mervenur Uslu’dan oluşan ekibimiz, Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de Dünya Şampiyonu oldu. Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz.” İfadelerini kullandı.

    Galatasaray ve Fenerbahçe den ortak paylaşım #1

    Galatasaray ve Fenerbahçe den ortak paylaşım #2

    BURAK ELMAS FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMINI RETWEET ETTİ

    Ayrıca Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin attığı tweet'i retweet'ledi.

    Galatasaray ve Fenerbahçe den ortak paylaşım #3

    Galatasaray ve Fenerbahçe den ortak paylaşım #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir