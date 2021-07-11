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- Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak paylaşım
Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak paylaşım
- Haber Merkezi
- 11.07.2021 - 17:40
- Güncelleme : 11.07.2021 - 17:45
U23 Kürek Dünya Şampiyonası Çekya’da düzenleniyor. Milli sporcularımızdan Mervenur Uslu ile Elis Özbay’dan oluşan ekibimiz de müsabakada yer aldı.
Ekibimiz, Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de Dünya Şampiyonu oldu. Bu başarının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe’den ortak tebrik mesajı geldi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE’DEN ORTAK PAYLAŞIM
Galatasaray’ın paylaşımında, “U23 Kürek Dünya Şampiyonası’nda yarışan kulübümüz sporcusu Mervenur Uslu ile Fenerbahce sporcusu Elis Özbay’dan oluşan ekibimiz, Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de Dünya Şampiyonu oldu. Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe ise paylaşımında, “U23 Kürek Dünya Şampiyonası’nda yarışan kulübümüz sporcusu Elis Özbay ile Galatasaray sporcusu Mervenur Uslu’dan oluşan ekibimiz, Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de Dünya Şampiyonu oldu. Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz.” İfadelerini kullandı.
BURAK ELMAS FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMINI RETWEET ETTİ
Ayrıca Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin attığı tweet'i retweet'ledi.