Genç Sıla'nın hayatı, satranç bursuyla değişti

Hukukçu Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Kulübü sporcusu (Woman International Master (WIM) Kadın Uluslararası Usta Sıla Çağlar, ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında başladığı satranç sporunun hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı.

Satrançta kazandığı başarılar sonrasında davet edildiği Teksas Üniversitesi'nde satranç bursu alarak yazılım ve kimya dallarında çift ana dal eğitimi aldığını ifade eden Sıla, "Satranç bursu hayatımı değiştirdi." dedi.

Avrupa'da ve Türkiye'de elde ettiği başarılar ile okullarda aldığı derece ve normların satranç bursu kazanmasını sağladığını anlatan Sıla, şunları söyledi:

Bursun devam etmesi için üniversitelerarası turnuvalarda da takım olarak iyi bir skor elde etmek çok önemli. Her okul takımını buna göre seçiyor çünkü bu bursu okuldan alıyoruz. Kabul edildikten sonra turnuva ve çok fazla satranç dersi desteği aldım. Turnuvalara gittiğimizde, derslerde de eksik kaldığımız yerlerde hocalar her zaman bize destek veriyor.

2022 United States Masters Satranç Turnuvası sonrasında birçok okuldan teklif aldığını aktaran Sıla,

ifadelerini kullandı.

Eğitim bursunun devam etmesi için satrançta da başarılı olmaya devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Sıla, "Satrancın eğitimime büyük katkısı oldu. Dünyam değişti." dedi.

Mersin’de Fen Lisesi’nde okurken üniversite sınavına gireceği zaman yurt dışında turnuvada olduğunu dile getiren Sıla,

değerlendirmesini yaptı.

Satranç sayesinde 7 yaşından beri turnuvalar için yurt dışına çıktığına vurgu yapan Sıla, şunları söyledi:

Bu sayede çok fazla insan tanıdım, çok fazla kültürel bilgiye ulaştım. En yakın arkadaşlarım satranç çevresinden. Bunlar beni geliştirdi. Tüm hayatım, edindiğim hobiler ve ders çalışmaktan ibaret olsaydı şu anki gibi açık fikirli olamazdım. Satranç sayesinde edindiğim kazanımlar beni derslerimde daha planlı, sistematik ve düzenli biri haline getirdi. Bence kadın oyuncular pes etmesin. Küçük yaşlarda birçok kez satrancı bırakmaya çalıştım ancak iyi ki bırakmamışım. Şu an hem satrançtaki başarılarımdan hem de akademik hayatımdan çok memnunum. Pes etmemek gerekiyor. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok.

Ailesinin her zaman kendisine destek olduğunu dile getiren Sıla,

12 yaşında Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’ndaki namağlup şampiyonluğum benim için dönüm noktası oldu. Hem beklenti hem de benim başarı isteğim arttı. Annem her zaman en büyük destekçim oldu. Bu nedenle satranç hevesim hiç sönmedi.

ifadelerini kullandı.

"Sicilya açılışını" çok sevdiğini ve tercih ettiğini anlatan Sıla, sözlerini şöyle tamamladı:

Bu açılış çok fazla atak konumlara girebiliyor. Bu açılışı sevmemin kişiliğimle ilgisi olabileceğini düşünüyorum. Ben de yerinde duramayan biriyim. Sicilya açılışında da konum her zaman değişebiliyor. Maç her yöne değişebiliyor. Bu nedenle her dakika hesap yapmak gerekiyor. Hayatımın sonuna kadar 'Sicilya' oynamak istiyorum.