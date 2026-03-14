Göztepe Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'e çıktı

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Erkekler 1. Lig Dörtlü Final organizasyonunda oynanan karşılaşmada rakibi Sarıçam Belediyespor'a karşı üstün bir performans ortaya koyan Göztepe, mücadeleyi 30-23 kazanarak Hentbol Süper Ligi'ne çıkma başarısı gösterdi.

SÜPER LİG'E YÜKSELDİLER

Bu sonuçla İzmir temsilcisi, gelecek sezon Türkiye’nin en üst düzey hentbol liginde mücadele etme hakkı elde etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın ardından Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı.

22 HAZİRAN YÜKSELMİŞTİ

Dörtlü Final'de şampiyon olan 22 Haziran Hentbol Spor Kulübü de Süper Lig'e yükselmişti.