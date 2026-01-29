Göztepe, olimpiyatlarda farklı branşlarda yer almak istiyor

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, olimpiyatlarda çok sayıda branşta Göztepe armalı sporcu görmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sepil, AA muhabirine olimpik branşlara yarışmacı ve milli formayla temsil edebilecek oyuncular yetiştirmeye büyük önem verdikleri söyledi.

"ANA HEDEF OLARAK 2032 OLİMPİYATLARINI KOYDUK"

En büyük hedefllerinin olimpiyatlara yönelik olduğunu dile getiren Sepil, "Göztepe armasıyla olimpiyatlara katılan cimnastikçilerimiz vardı. Önceki olimpiyatlarda tarihimizdeki tek madalya alan cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, Göztepe armasıyla bu başarıya kavuştu. Hedefimiz, olimpiyatlara Göztepe armasıyla daha fazla, değişik branşlardan oyuncuyla gitmek. İlk hedef Los Angeles Olimpiyatları ama ana hedef olarak 2032 Olimpiyatlarını koyduk." diye konuştu.

"BİZİM İÇİN YEPYENİ BİR ALTYAPI GELİŞMESİ OLACAK"

Mehmet Sepil, gençleri spora yönlendirmek için çabaladıklarını kaydederek, cimnastik ve yüzme ağırlıklı binlerce gence ulaştıklarını anlattı. Bununla ilgili doğru yapılanmayı ve altyapı tesislerini bitirmeyi istediklerini ifade eden Sepil, şöyle konuştu:

Şu an İzmir'in birçok bölgesinde bu okullar hizmet veriyor ama onun dışında stadımızın altında olimpik branşlara ayırdığımız bir bölüm var. Burada hafta sonu 500'den fazla öğrencimize, bale, cimnastik, okçuluk gibi branşlarda hizmet veriyoruz. Stadın tamamını artık çok yakında işletmeye alacağız. Sadece ticari alanların aktive olması değil aynı zamanda bu olimpik branşlarda kullanacağımız alanları da genişleteceğiz. Stadın kullanılmayan bölümlerini olimpik branşlar için açacağız. Bu bizim için yepyeni bir altyapı gelişmesi olacak.

"MİLLİ FORMAYLA BİRÇOK GENCİMİZLE GURUR DUYACAĞIMIZA EMİNİM"

Sepil, Türkiye'de hiçbir yerde olmayan bir tesisi İzmir'e kazandırmak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: