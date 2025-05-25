Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon Beşiktaş oldu
AA & Ensonhaber

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Nilüfer Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, Üçevler Spor Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını, 19-13 önde bitirdi.

Nilüfer Belediyespor, maçın ikinci yarısında farkı azaltsa da Beşiktaş, karşılaşmadan 36-31 galip ayrılmayı başardı.

BEŞİKTAŞ, 18. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Final serisinde durumu 3-0 getiren siyah-beyazlılar, 2024-25 sezonunu şampiyon tamamladı.

Tarihinde 18'inci kez Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ta maçın ardından büyük sevinç yaşandı.

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Emre Çalışkan
Editor