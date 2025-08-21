Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. Tur ile Erkekler Süper Kupa maçları, Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde ve Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 2024-25 sezonundaki performanslarıyla Süper Kupa oynamaya hak kazanan dört takımın Erkekler Süper Kupa yarı final programı belirlendi.
SÜPER KUPA PROGRAMI
23 Ağustos Cumartesi
18.30 Spor Toto-Beşiktaş
20.30 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor
Hentbol Erkekler Süper Kupa final maçı ise 24 Ağustos Pazar günü Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak.
ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI 1. TUR
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası ön eleme maçında yarın (22 Ağustos Cuma) İstanbul Gençlik Spor Kulübü ile Önallar Giresunspor karşılaşacak.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur programı şöyle:
22 Ağustos Cuma (Ön eleme)
17.00 İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Önallar Giresunspor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
23 Ağustos Cumartesi
14.30 Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
16.30 Rize Belediyespor-Güneysu (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
24 Ağustos Pazar
16.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol Spor Kulübü (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
18.00 İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Önallar Giresunspor eşleşmesinin galibi-Mihalıççık Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)