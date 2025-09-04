Hentbol Kadınlar Süper Lig'de sezon başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-26 sezonu, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre sezonun açılış maçında, MC Sistem Yurdum ile Odunpazarı, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 16.00'da karşılaşacak.

İLK HAFTANIN PROGRAMI

Yarın

16.00 MC Sistem Yurdum-Odunpazarı (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

7 Eylül Pazar

16.00 Üsküdar Belediyespor-Göztepe (Çamlıca)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

9 Eylül Salı

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Üçevler)

STATÜ

8 takımın yer aldığı ligde normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, play-off etabında mücadele edecek.

Play-off etabına katılmaya hak kazanamayan diğer takımlar ise play-out karşılaşmaları oynayacak. Play-out etabının ardından son 2 sırada yer alan takımlar, bir alt lige düşecek.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de son iki sezonda şampiyonluğa Armada Praxis Yalıkavak ulaştı.