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Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi, erkeklerde ise Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş finale yükledi