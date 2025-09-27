Hentbolda Türk takımları Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor

Hentbolda Türk takımları Avrupa'da tur için sahaya çıkacak.

Üsküdar Belediyespor ve Ortahisar Belediyespor Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası’nda, Yalıkavak ise EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Üsküdar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. Turu'nda Polonya'dan KPR Gminy Kobierzyce takımıyla karşılaşacak. Turun ilk maçı Polonya'da Kobierzyce Adam Wojcik Spor Salonu'nda yarın TSİ 18.00'de başlayacak.

Bu maçın rövanşı ise İstanbul'da Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda 5 Ekim Pazar günü oynanacak.

ORTAHİSAR BELEDİYESPOR'UN RAKİBİ ENERGA START ELBLAG

Trabzon Ortahisar Belediyespor ise EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. Turu'nda Polonya temsilcisi Energa Start Elblag ile eşleşti. İki takım arasında yapılan anlaşma gereği bu turdaki iki karşılaşma da Trabzon'da oynanacak.

Turun ilk maçı yarın, rövanş mücadelesi ise 29 Eylül Pazartesi günü Beşirli Spor Salonu'nda oynanacak.

YALIKAVAK'IN RAKİBİ DANİMARKA'DAN HH ELITE

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Yalıkavak ise EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Yalıkavak'ın Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Danimarka'dan HH Elite olacak.

EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maç 28 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 4 Ekim Cumartesi günü, Danimarka Horsens Torstedhallen'de TSİ 17.00'de başlayacak.

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'na 3. turdan dahil olacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi 2. tur maçlarının ardından çekilecek kurayla belli olacak.