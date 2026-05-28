Tokat'ta Kelkit Çayına düşen araçtaki 4 akrabadan 2'si kayboldu

Tokat'ta korkutan kaza..

Saat 16.00 sıralarında Erbaa ilçesi Erek Mahallesinde meydana gelen olayda, Kelkit Çayı kıyısında piknik yapmaya giden Atakan Kale, Furkan Kale, İlker Parlak ve Oğuz Kale’nin içinde bulunduğu elektrikli bisiklet suya düştü.

2 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA SUDAN ÇIKTI

Kısa sürede suya gömülen araçta bulunanlardan Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla karaya çıkarak yardım istedi.

2 KAYIP

İlker Parlak ve Oğuz Kale ise suda kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede görev yapan AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri Kelkit Çayı boyunca çalışma yürütürken; AFAD ekiplerinin dron ile havadan tarama yaparak botlarla da su yüzeyinde arama gerçekleştirdiği öğrenildi.

SUYA DÜŞMEDEN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAFLARI

Öte yandan, 4 arkadaşın kazadan önce elektrikli bisiklet üzerinde birlikte çektirdiği son fotoğraf da ortaya çıktı.