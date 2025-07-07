İbrahim Türkiş: Son yılların en güzel Kırkpınar'ı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 664. Kırkpınar Tarihi Yağlı Güreşleri’ne güreşseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Türkiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yılların en güzel Kırkpınar'ının yaşandığını söyledi.

"SADECE SEÇİLMİŞ SPORCULAR GİDER"

Kırkpınar'ın her geçen yıl daha da güzelleştiğini vurgulayan Türkiş, şu ifadeleri kullandı:

Bazıları 'Kırkpınar önemsizleştirildi' diyor. Benim hep söylediğim bir şey var, Herkesin gittiği güreş en önemli güreş sayılmaz. Objektif kriterlerle seçilen, seçme sporcuların katılabildiği bir organizasyon varsa ki olimpiyatlar da böyledir, bu tür organizasyonlar anlamlıdır. Futboldaki dünya şampiyonası da öyledir. Atletizmde, voleybolda, basketbolda da her takım bu şampiyonalara katılamaz, sadece seçilmiş sporcular gider.

Türkiş, 2025 Türkiye Yağlı Güreş Ligi ile Kırkpınar'ı yağlı güreşin olimpiyatı haline getirdiklerini anlattı.

"BU UYGULAMA, KIRKPINAR'IN DEĞERİNİ ARTIRAN BİR ADIMDIR"

Her isteyenin Kırkpınar’a katılamayacağını ifade eden Türkiş, şunları kaydetti:

Önce iyi bir sporcu olduğunu ve performansının yeterli olduğunu ispat edecek, ondan sonra buraya katılacak. Bu uygulama, Kırkpınar'ın değerini artıran bir adımdır. Pehlivanlar için artık Kırkpınar'a gelebilmek bir hedef oldu. Önceden herkes kispetini giyip geliyordu. Benim ilk geldiğim dönemlerde 4 bin pehlivan katılıyordu. Bu sayının 3 bini sporculukla ilgisi olmayan kişilerdi. Spor adına yanlış şeyler de oluyordu. Şimdi bunun önüne geçtik, artık hepsi seçilmiş, elit sporcular. Bu yıl Kırkpınar'da, ilk günden itibaren muazzam mücadeleler vardı.

"TARİHTE HİÇBİR KIRKPINAR'I BÖYLE GÖRMEDİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, güreşleri izleyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar aracılığıyla güreş biter bitmez Başpehlivan Orhan Okulu ile görüştüğünü belirten Türkiş, bu tebrikin kendilerini ve yağlı güreş camiasını mutlu ettiğini dile getirdi.

Uzun yıllardır yağlı güreşi ve Kırkpınar'ı yakından takip ettiğini belirten Türkiş, sözlerini şöyle tamamladı: