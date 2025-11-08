İslami Dayanışma Oyunları'nda Gamze Altun'dan 3 altın madalya 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun, koparmanın ardından silkme ve toplamda da zirvede yer alarak 3 altın madalyanın sahibi oldu.