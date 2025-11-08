İslami Dayanışma Oyunları'nda Gamze Altun'dan 3 altın madalya

- Milli halterci Gamze Altun, İslami Dayanışma Oyunları'nda 3 altın madalya kazandı.
- Koparmada 72 kilo kaldırarak ilk altın madalyasını aldı.
- Silkme ve toplamda da zirvede yer aldı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda halterde, kadınlar 48 kiloda milli sporcu Gamze Altun mücadele etti.
Koparmada kaldırdığı 72 kiloyla Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran Gamze, silkmede de altın madalya elde etti.
3 ALTIN MADALYA ALDI
Gamze Altun, toplamda da zirvenin sahibi olarak 3 altın madalya kazandı.