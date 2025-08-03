İstanbul'un Kırkpınarında binlerce güreş sever buluştu

İstanbul Arnavutköy’de bu yıl 10’uncusu düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşler, “İstanbul’un Kırkpınar’ı” olma hedefiyle yine büyük ilgi gördü. Şehir Parkı'ndaki er meydanında binlerce güreşsever, 14 farklı kategoride 355 pehlivanın kıyasıya mücadelesine tanıklık etti. Festival havasında geçen etkinliğin finalinde, Antalya’dan Ali İhsan Batmaz başpehlivan olarak altın kemerin sahibi oldu.

Cumhuriyet Meydanı’ndan mehter takımı eşliğinde başlayan kortej yürüyüşüyle açılışı yapılan organizasyona; Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve çok sayıda protokol üyesi ile güreş tutkunu katıldı. Alanda kurulan er meydanında minik boydan başpehlivanlığa kadar süren müsabakalar gün boyu coşkuyla izlendi.

CANDAROĞLU: "KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Yağlı Güreşleri’ne olan ilginin her yıl arttığını belirterek şunları söyledi:

Yağlı güreş, bu toprakların en kadim sporlarından biri. Biz de bu kültürü yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Er meydanını ulaşımı kolay, modern bir alana taşıyarak halkımızı bu değerli mirasla buluşturuyoruz. İnşallah bu organizasyonu uzun yıllar sürdürmeyi hedefliyoruz.

Final müsabakasında ise Ali İhsan Batmaz, rakiplerini geride bırakarak hem başpehlivan unvanını hem de altın kemeri kazandı. Etkinlik boyunca katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu, renkli görüntüler yaşandı.

Tüm boylarda dereceye giren birinciler şu şekilde:

Minik Bir Boy: Hamza Buğra Doruk (Kocaeli)

Minik İki Boy: Atilla Paşaoğlu Yavuz (Sakarya)

Teşvik Bir Boy: Yiğit Baran Avcıyaka (İstanbul)

Teşvik İki Boy: Mustafa Berk Polat (İstanbul)

Tozkoparan Boyu: Salih Yıldız (Kocaeli)

Ayak Boyu: Muhammet Mustafa Kalyon (Yalova)

Deste Küçük Boy: Mustafacav Erdem Ciba (İstanbul)

Deste Orta Boy: Burak Serinkaya (Kocaeli)

Deste Büyük Boy: Serkan Tarım (İstanbul)

Küçük Orta Küçük Boy: Muhammed Ali Başar (Kocaeli)

Küçük Orta Büyük Boy: Muhammed Erdoğan (Kocaeli)

Büyük Orta Boy: Engin Atar (İstanbul)

Başaltı Boyu: Mustafa Yenişancak (Kocaeli)

Baş Boyu: Ali İhsan Batmaz (Antalya)