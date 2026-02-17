Jens Luraas Oftebro, kış oyunlarındaki madalya sayısını 4'e çıkardı

- Jens Luraas Oftebro, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.
- Oftebro, kış oyunlarındaki madalya sayısını 4'e çıkardı.
- Avusturyalı Johannes Lamparte gümüş, Fin Ilkka Herola ise bronz madalya aldı.
İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 11. gününde kuzey kombine bireysel büyük tepe 10 kilometre yarışları, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.
Kayakla atlama etabında 132,5 metrelik atlayışıyla 144,6 puan toplayan Norveçli Jens Luraas Oftebro, kayaklı koşuda 24 dakika 45 saniyelik derecesiyle birinci olarak altın madalya elde etti.
MADALYA SAYISINI 4'E ÇIKARDI
Milano-Cortina 2026'da ikinci olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Oftebro, kış oyunlarındaki madalya sayısını da 4'e çıkardı.
Avusturyalı Johannes Lamparte 5.9 saniye geride gümüş, Fin Ilkka Herola ise 14.8 saniye farkla bronz madalya aldı.