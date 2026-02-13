Josie Baff, olimpiyatlarda altın madalya aldı

Abone ol: Google News

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kadınlar snowboard kros kategorisinde Avustralyalı Josie Baff, altın madalya aldı.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 18:37
İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 7. gününde kadınlar snowboard kros finalleri, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Final yarışında rakiplerini geride bırakan Avustralyalı Josie Baff, altın madalyaya ulaştı.

Baff, Milano-Cortina 2026'da podyuma çıkma başarısı gösteren ilk Avustralyalı kadın sporcu oldu.

KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER

Bu kategoride Çek Eva Adamczykova gümüş, İtalyan Michela Moioli ise bronz madalya elde etti.

