Josie Baff, olimpiyatlarda altın madalya aldı

- Avustralyalı Josie Baff, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kadınlar snowboard kros kategorisinde altın madalya kazandı.
- Baff, bu başarıyla Milano-Cortina 2026'da madalya kazanan ilk Avustralyalı kadın sporcu oldu.
- Çek Eva Adamczykova gümüş, İtalyan Michela Moioli ise bronz madalya aldı.
İtalya'da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 7. gününde kadınlar snowboard kros finalleri, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Final yarışında rakiplerini geride bırakan Avustralyalı Josie Baff, altın madalyaya ulaştı.
Baff, Milano-Cortina 2026'da podyuma çıkma başarısı gösteren ilk Avustralyalı kadın sporcu oldu.
KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER
Bu kategoride Çek Eva Adamczykova gümüş, İtalyan Michela Moioli ise bronz madalya elde etti.