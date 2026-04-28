Kadın milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda göz doldurdu

Türkiye, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda en fazla madalyayı kadınlar kategorisinde kazandı.

Milli güreşçiler, 20-26 Nisan tarihlerinde başkent Tiran'da yapılan organizasyonda 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya elde etti. Söz konusu madalyaların 6'sı, kadın milli güreşçilerden geldi.

Kadın Güreş Milli Takımı, şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazanarak ön plana çıktı.

Türkiye, grekoromende 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, erkekler serbest stilde ise 1 bronz madalya aldı.

KADINLARDA MADALYALAR GELDİ

Kadınlar 68 kiloda İstiklal Marşı'nı Tiran'da dinleten Nesrin Baş, büyüklerde ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, organizasyondaki madalya sayınını 4'e yükseltti.

23 yaşındaki milli güreşçi, 2024 Bükreş'te altın, 2025 Bratislava'da gümüş, 2023 Zagreb'de bronz madalya elde etmişti.

Olimpiyat madalyası hedefine emin adımlarla ilerleyen Nesrin'in ayrıca 23 yaş altında 3 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Arnavutluk'taki şampiyonada kadınlarda gümüş madalyaları ise Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ve Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo) aldı.

Olimpiyat madalyalı dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo), organizasyonu bronz madalyayla kapattı. Genç güreşçiler Tuba Demir (55 kilo) ve Beyza Nur Akkuş (65 kilo) da üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Evin (1 altın, 3 gümüş, 3 bronz) ve Buse (1 altın, 2 gümüş, 4 bronz), Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 7'ye çıkardı. Tuba ve Beyza Nur ise organizasyonda büyüklerde ilk madalyasını kazandı.

Türkiye, takım sıralamasında kadınlar ve grekoromen stilde ikinci oldu.

"BİZLERİ MUTLU ETTİLER"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kadın güreşçilerimiz sağ olsunlar, mücadeleleriyle Türk güreşini her zaman gururlandırıyorlar. Burada da bizleri mutlu ettiler." dedi.

"KADINLARDA 3 FİNAL YAPTIK"

Nesrin Baş'ın ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Akgül, "Kadınlarda 3 final yaptık, Nesrin altın madalya kazandı. Elvira da aynı şekilde şampiyon olabilirdi, bizi çok üzdü. Finaldeki rakibini yenebilecek güçteydi, zorlu gruptan çıkmıştı. Bizim sevindiğimiz şey onların yaptığı güreş. Güreşleri çok olgunlaştı. Özellikle serbest güreşçi olarak benim analizim bu. Bu anlamda kadın sporcularımızın güreşleri, gelecek adına olimpiyat anlamında ışık veriyor." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE DE AVRUPA İKİNCİSİ OLMUŞTUK"

Tuba Demir'in ilk maçında son Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Ekaterina Verbina'yı yendiğine işaret eden Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ekaterina Verbina'ya minderi dar etti. Tuba 7-0, 9-0 öndeyken atak yapmaya devam etti. Beni sevindiren nokta burası. Bu anlamda çok ışık verdi. Beyza 18 yaşında, geldi burada Avrupa üçüncüsü oldu, finale de kalabilirdi. Alina Kasabieva'yı yenebilecek güçteydi, güzel güreşti. Rakibinden hiç çekinmiyor. Türk kadınının cesaretini, özverisini mindere yansıtıyorlar. Bu, benim hoşuma gidiyor. Geçen sene de takım halinde Avrupa ikincisi olmuştuk.

"DOLU DOLU GELİYOR"

Akgül, Nesrin Baş'ın tüm yaş kategorilerinde önemli başarılar elde ettiğinin altını çizerek, "Dolu dolu geliyor. Kendinden emin, mütevazi. Hiçbir zaman rehavete kapılmıyor. Tam bir Anadolu kızı, Tokatlı. Hocası antrenmanda 2 diyorsa, Nesrin 4 yapıyor. Allah da Nesrin'e nasip ediyor. Nesrin'e, Avrupa şampiyonluğu yetmez. Allah'ın izniyle hedefimiz dünya şampiyonluğu. Yine en iddialı sporcularımızdan biri Nesrin olacak." diye konuştu.

"RIZA, ÜLKEMİZİ SEVİNCE BOĞDU"

Avrupa güreş şampiyonalarında 13'üncü altın madalyasını kazanarak rekor kıran Rıza Kayaalp'in başarısına dikkati çeken Taha Akgül, şunları kaydetti:

Rıza, ülkemizi sevince boğdu. 7'den 70'e herkes bu maçı izledi. Herkes gururlandı. Ülkeyi birleştirdi, hamdolsun. Çok ciddi bir etkileşim aldık. Federasyon olarak mutluluğumuz görünürlüğümüzün artması. Rıza, buna destek sağladı. Böyle bir şampiyon sporcumuz olduğu için de şanslı bir federasyonuz. Şu anda Türkiye'nin aktif yarışan en büyük sporcusu bizim sporcumuz. Bu da çok büyük bir gurur. Rıza'nın motivasyonunu iyi tutacağız, onu en iyi şekilde olimpiyatlara hazırlayacağız. İyi çalışırsa olimpiyatlarda altın madalya almaması için hiçbir neden yok.

"HAKAN, AVRUPA ŞAMPİYONU OLABİLİRDİ"

Serbest stilde Hakan Büyükçıngıl'ın kazandığı madalyanın da değerli olduğunu dile getiren Akgül, "Beni en çok üzen gün cumartesi oldu. Çünkü o gün serbestte 3 maçı da kıl payı kaybettik. Hakan, Avrupa şampiyonu olabilirdi, bunu gördü. Güreşler beni gelecek adına umutlandırdı." diyerek sözlerini tamamladı.

MADALYA TABLOSU

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular ve sıkletleri şöyle:

Kadınlar:

Altın: Nesrin Baş (68 kilo)

Gümüş: Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo)

Bronz: Tuba Demir (55 kilo), Beyza Nur Akkuş (65 kilo), Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo)

Grekoromen:

Altın: Rıza Kayaalp (130 kilo)

Gümüş: Murat Fırat (67 kilo)

Bronz: Kerem Kamal (63 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo)

Serbest:

Bronz: Hakan Büyükçıngıl (125 kilo)