Kırkpınar şampiyonu hamam geleneğine bu yıl da devam etti

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan ve altın kemeri boynuna takan Orhan Okulu, tarihi ‘hamama gitme' geleneğini bu yıl da bozmadı.

Başpehlivan Orhan Okulu, final güreşinin ardından er meydanından faytonla kent merkezine geldi.

RİTÜELİ DEVAM ETTİRDİ

Boynuna taktığı altın kemerle vatandaşları selamlayan Okulu, ardından dua ederek tarihi Saray Hamam ritüelini devam ettirdi.

"ALTIN KEMERİ TAKMAK NASİP OLDU"

Hamam girişinde açıklama yapan Orhan Okulu, tarihi geleneği yaşatmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şunları dedi:

Yürüyüş yaparak halkımıza teşekkür ettik. Dualarla hamama geldik. 2025 yılı şampiyonluğu bize nasip oldu. Lig güreşlerinde de iyi sonuçlar aldım. Üçünde final yaptım, ikisinde birinci, birinde ikinci oldum. Kırkpınar için de çok iyi hazırlandık, altın kemeri takmak nasip oldu.

"ONUN EMEĞİ ÇOK"

Kupayı babasına armağan ettiğini dile getiren Okulu, şu ifadeleri kullandı: