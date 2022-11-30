Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz tarihlerinde yapılacak

662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı’nda yapılacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 662. kez güreşseverlerle buluşacak. Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştirilecek olan 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenecek.

"Güreşlerimizi 7-9 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştireceğiz"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dünyanın en köklü organizasyonlarından olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’ni 662. kez düzenleyecek olmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek, "662’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’ni 3-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında, dünyanın bir çok ülkesinden güreşseverlerin büyük bir heyecanla izlediği güreşlerimizi de 7-9 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştireceğiz.





"Kırkpınar Yağlı Güreşleri, atalarımızdan bize kalan en büyük miras"

Bu yıl farklı bir heyecanımız da var. Çünkü 2023 yılı Cumhuriyetimizin de 100’üncü yılı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu tarihi anlarda Kırkpınar’ımızın da 662’ncisini gerçekleştireceğiz. Türk’ün ata sporu olan yağlı güreşlerin olimpiyatı Kırkpınar Yağlı Güreşleri, atalarımızdan bize kalan en büyük miras. Bu mirası Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da büyük bir gurur ve onurla taşıyacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz." dedi.