Kırkpınar, yeni yerine taşınacak

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 664. Kırkpınar Tarihi Yağlı Güreşleri'nin bir yıllık emeğin ürünü olduğunu belirterek, organizasyonun başarılı geçtiğini söyledi.

Türkiş, Edirne Belediyesi ve Valiliğin güreşlere önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte güreşe ve güreşçiye desteğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Güreşlerde bu yıl önemli bir değişikliğe gittiklerini ifade eden Türkiş, "Bugünkü 8 müsabakayla birlikte, doğrudan galip gelen sporculara ödül verilecek yeni sistem devreye giriyor. Artık sadece puanla değil, aktif oyunla galibiyetler alınacak. Bu da güreşleri daha izlenir kılacak. Ligde uyguladığımız farklı puan sistemi de bu gelişimi destekliyor." diye konuştu.

KIRKPINAR YENİ YUVAYA TAŞINIYOR

Türkiş, Kırkpınar Er Meydanı'nın mevcut yapısının günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, alanın yenileneceğini açıkladı.

Yeni tesislerin Sarayiçi bölgesine, mevcut alana 670 metre mesafede inşa edileceğini duyuran Türkiş, şu bilgileri verdi:

Mevcut tesisler yıllar önce yapıldı ama artık yeterli değil. Ufuk Özünlü’nün desteğiyle bu yıl bazı iyileştirmeler yapıldı ancak bunlar geçici çözümler. Hedefimiz, 2-3 yıl içinde Kırkpınar’ı yeni ve modern ama geleneksel dokusuna uygun bir tesise taşımak. Bu süreçte mevcut alan kullanılmaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız sürece ciddi destek veriyor. Sayın Valimizin de yer tespiti konusunda büyük emeği var.

Türkiş, yeni Kırkpınar tesislerinin, hem kültürel mirası koruyacak hem de modern gereklilikleri karşılayacak şekilde tasarlanacağını sözlerine ekledi.