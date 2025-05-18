Konya, 4. Uluslararası Yarı Maratonu’nda binlerce sporcuyu ağırladı

AA & Ensonhaber

Konya, sporun ve dayanışmanın buluşma noktası oldu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu, 37 farklı ülkeden binlerce atletin katılımıyla coşkulu bir atmosfere sahne oldu. Etkinlik yalnızca bir yarış olmanın ötesine geçerek, farkındalık yaratmayı amaçlayan güçlü bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıktı.

Yarı maraton; Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD MERAM) ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Kışla Caddesi’nde sabah saat 09.00’da verilen startla birlikte 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometrelik yol koşusu eş zamanlı olarak başladı.

"KONYA, SPORUN VE DAYANIŞMANIN BAŞKENTİ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, maratona 65 şehirden ve 37 ülkeden katılım sağlandığını vurgulayarak, “Konya bugün tarihi bir güne ev sahipliği yapıyor. Bu yılki organizasyon, her yönüyle büyüyerek gelişti. 5. maratonumuzu da önümüzdeki yıl Mayıs ayında düzenlemeyi hedefliyoruz” dedi.

Başkan Altay ayrıca maratonun en güçlü yanının sosyal sorumluluk boyutu olduğunu vurgulayarak, “Belediyelerimizin desteklediği özel vakıflarla yürütülen bu etkinlik, yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık için büyük bir adım. Gençlerin ilgisi ve misafirlerimizin memnuniyeti bizleri mutlu etti” ifadelerini kullandı.

SPORUN KALBİ KONYA'DA ATTI

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmer Karadağ da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

Sanki 4. değil de 40. kez yapılıyormuşçasına mükemmel bir hazırlık vardı. Hem ulusal hem uluslararası katılım oldukça yüksekti. Bu nedenle Kulüplerarası Yarı Maraton Türkiye Şampiyonası Finali’ni de buraya taşıdık. Konya, Türk atletizmine ciddi katkılar sunan kadim bir şehir.

SOSYAL SORUMLULUĞUN ETKİLEYİCİ ÖRNEĞİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da organizasyonun her geçen yıl büyüdüğünü, özellikle dezavantajlı bireylerin katılımıyla anlam kazandığını belirtti. Kavuş, “Spor artık yalnızca belli zamanlarda yapılan bir etkinlik değil, bir yaşam biçimi hâline geldi. Bu maraton da bunun somut göstergesi” diye konuştu.

VAKFI TEMSİL EDEN TEŞEKKÜRLER

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ile DOSD Meram Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da maratonun sadece fiziksel değil, toplumsal etkisinin de büyük olduğuna dikkat çekerek; katkı sağlayan tüm kurumlara ve gönüllülere teşekkür etti.

KONYA'NIN GÜZELLİKLERİ EŞLİĞİNDE BİNLERCE ADIM

Maraton katılımcıları, koşu sırasında şehrin tarihi sokakları ve kültürel değerleriyle iç içe bir rota deneyimledi. Otizm, down sendromu ve alzheimer konusunda toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefleyen maraton, beş bin sporcunun katılımıyla unutulmaz bir güne dönüştü.

ŞAMPİYONLAR

Büyük çekişmeye sahne olan yarışlarda, ödüller Mevlana Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

21K Erkekler:

Altın - Elijah Tirop Serem (Kenya) – 1:04:28

Gümüş - Ramazan Baştuğ (Türkiye) – 1:04:46

Bronz - Laban Kipkemboi (Kenya) – 1:05:05

21K Kadınlar:

Altın - Eunita Chepchumba (Kenya) – 1:16:54

Gümüş - Dilek Öztürk (Türkiye) – 1:17:14

Bronz - Meseret Yrdaw (Etiyopya) – 1:17:37

10K Erkekler:

Altın - Ersin Tekal – 0:31:54

Gümüş - İbrahim Karateker – 0:32:07

Bronz - Serhat Damar – 0:32:14

10K Kadınlar:

Altın - Burcu Subatan Belir – 0:35:35

Gümüş - Sümeyye Erol – 0:35:47

Bronz - Yonca Kutluk – 0:35:52

COŞKULU FİNAL: HALK KOŞUSU

Maratonun final bölümü ise saat 13.30’da binlerce sporseverin katıldığı Halk Koşusu ile yapıldı. Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda başlayan ve yine burada sonlanan koşuya, milletvekilleri, belediye başkanları ve Konya protokolüyle birlikte her yaştan vatandaş katıldı.

"YOLLAR SADECE ARAÇLARA DEĞİL, İNSANLARA AİTTİR"

Etkinlik sonrası konuşan Başkan Altay, “Bu maraton sadece bir yarış değil; halkımızı spora teşvik etmenin, şehirde birlikte hareket etmenin, yayaların varlığını vurgulamanın güçlü bir yolu. Katılan herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın da bu büyük organizasyona olan yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti ve Konya halkına spor dolu günler temenni etti.