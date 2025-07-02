Kürşat Şevki Korkmaz'a göre Kırkpınar bu yıl zorlu geçecek

Başpehlivan Kürşat Şevki Korkmaz, bu yıl Kırkpınar'da çok çetin mücadelelerin olacağını söyledi.

Korkmaz, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geldiği Edirne'de AA muhabirine, zorlu ve profesyonel bir kış dönemi geçirdiklerini anlattı.

"HEYECAN DORUKTA"

Güreşler öncesi son hazırlıkları yaptıklarını belirten Korkmaz, şunları dedi:

Bu sene heyecan dorukta çünkü kemer senesi. Bu saha kemer senesinde her zaman adrenalini daha yüksek tempolu güreşlere sahne oluyor. En küçüğünden en büyüğüne kadar herkes o sahada favori. 'Kedinin aslan olduğu yer' derler. O yüzden çok çetin mücadeleler olacak. Tribündeki ve ekran başındaki seyircilerimize güreşleri gözlerini ayırmadan izlesinler diyorum.

Korkmaz, bu yıl güçte devamlılık sağlamak için uzun süreli antrenmanlar yaptıklarını, bu sayede kondisyonunu yükselttiğini dile getirdi.

"SAKATLIKLAR SÜRECİ CİDDİ ANLAMDA ETKİLİYOR"

Başpehlivan Orhan Okulu ile çalışmanın kendileri için bir fırsat olduğunu ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

Önümüzde Orhan Okulu gibi bir profesyonel var. Kırkpınar'da defalarca final yapmış, 13-14 madalyası var. Onun tecrübelerinden yararlanıp çalışma stilini kopyalıyoruz. Onu örnek alıyoruz. Çok farklı bir Kırkpınar olacağına inanıyorum kendi açımdan. Koparıcı yönüm çok iyi. Daha önceden kondisyon olarak zayıftım. Bir de sakatlıklar, süreci ciddi anlamda etkiliyor.

Korkmaz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a destekleri için teşekkür etti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIP SAVAŞACAĞIZ"

Başpehlivan Enes Doğan da Kırkpınar için geçen ekimden beri ağır antrenman programıyla çalıştığını belirtti.

Verimli bir kamp dönemi geçirdiğini aktaran Doğan, şunları dedi:

Sezona güzel başladık ama ufak bir sakatlığım oldu. 2 haftada bir lig güreşlerimiz oldu, 3 lig güreşine çıktım. Şimdi Kırkpınar'dayız, nasibimizi arayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına güreşiyorum. Belediye Başkanı Ahmet Akın ve kent halkı için elimizden geleni yapıp savaşacağız.

Doğan, bu yıl daha çok kondisyon ağırlıklı çalıştığını dile getirdi.

"GÜÇ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

Güreşlerden önce müsabakayı kazasız belasız bir şekilde bitirmek için dua ettiğini kaydeden Doğan, sözlerini şöyle tamamladı: