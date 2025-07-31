Laura Dahlmeier, dağ tırmanışında kaza sonucu yaşamını yitirdi

Olimpiyat şampiyonu Alman biatloncu Laura Dahlmeier, Pakistan'da dağ tırmanışı sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

The New York Times'ın haberine göre, deneyimli dağcı olan Dahlmeier, Karakoram Sıradağları'na tırmanışı sırasında düşen kayaların kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Dahlmeier'in tırmanış partneri Marina Krauss ise kazayı yaralanmadan atlattı.

ÖLÜMÜ TEYİT EDİLDİ

"Pakistan Alpine Club" yetkilisi Karrar Haidri, Dahlmeier'in 28 Temmuz'da Karakoram Sıradağları'nda yaklaşık 5 bin 500 metre yükseklikteki Laila zirvesinde kaza geçirdiğini bildirdi.

Bölge yetkilisi Faizullah Firak, 31 yaşındaki Alman sporcunun ölümünü teyit etti.

OLİMPİYATLARDA ÜÇ MADALYA KAZANDI

Dahlmeier, kariyeri boyunca olimpiyatlarda iki altın ve bir bronz madalya kazanmıştı.