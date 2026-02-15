Martin Ponsiluoma, altın madalya elde etti

- Martin Ponsiluoma, Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda biatlon erkekler 12,5 kilometre takip yarışında altın madalya kazandı.
İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 9. gününde biatlon erkekler 12,5 kilometre takip yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.
İsveçli Martin Ponsiluoma, 31 dakika 11.9 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandı.
KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER
Norveçli Sturla Holm Laegreid, 20.6 saniye geride gümüş madalya elde etti. Laegreid, oyunlarda bir gümüş, 2 bronz olmak üzere 3 madalyaya ulaştı.
Fransız Emilien Jacquelin ise 29.7 saniye farkla bronz madalya aldı.