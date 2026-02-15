Abone ol: Google News

Martin Ponsiluoma, altın madalya elde etti

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon erkekler 12,5 kilometre takip kategorisinde İsveçli Martin Ponsiluoma, altın madalyanın sahibi oldu.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 17:38
  • Martin Ponsiluoma, Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda biatlon erkekler 12,5 kilometre takip yarışında altın madalya kazandı.
  • Norveçli Sturla Holm Laegreid, ikinci olurken Fransız Emilien Jacquelin bronz madalya aldı.
  • Ponsiluoma, 31 dakika 11.9 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasını elde etti.

İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 9. gününde biatlon erkekler 12,5 kilometre takip yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

İsveçli Martin Ponsiluoma, 31 dakika 11.9 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandı.

KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER

Norveçli Sturla Holm Laegreid, 20.6 saniye geride gümüş madalya elde etti. Laegreid, oyunlarda bir gümüş, 2 bronz olmak üzere 3 madalyaya ulaştı.

Fransız Emilien Jacquelin ise 29.7 saniye farkla bronz madalya aldı.

