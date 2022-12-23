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    Mauro Icardi'ye boşanmanın faturası

    Mauro Icardi'ye boşanmanın faturası

    İlişkileri dünyada gündem olan Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanması da olaylı olacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 16:21
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    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'dan geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldı.

    Yeteneklerinden çok özel hayatıyla konuşulan Icardi'nin bu kararı pahalıya patladı.

    Mal varlığı paylaşılacak

    20 milyon dolar ile Nara'yı ikna etmeyi düşünen Icardi'nin, mahkemede yapılacak mal varlığı dağılımıyla kaybı 100 milyon doları bulacak.

    Wanda Nara, bu konu hakkında hiç taviz vermeden tüm haklarını alacağını söyledi.

    Wanda Nara

    8 yıllık ilişkilerini sonlandıran ikilinin birbiriyle bağı henüz kopmadı ama Wanda Nara'nın, Arjantinli rapçi L-Gante ile çıkan görüntüleri çok ses getirdi.

    Icardi'nin, yakın çevresine mahkeme sonrası tamamen kariyerine odaklanmak istediğini söylediği belirtildi.

    Wanda Nara

    Wanda Nara


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