Milli aerobik cimnastikçiler, Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı Avrupa Aerobik Cimnastik ​​​​​​​Şampiyonası'nda çiftlerde Ayşe Begüm Onbaşı ile Can Derviş, trio kategorisinde ise Okay Arsan, Ömür Günay ve Göktürk Balcı, finalde mücadele edecek.

Ayşe Begüm Onbaşı ile Can Derviş, çiftlerde 19.000 puanla 3. sıradan finale yükseldi.

Okay Arsan, Ömür Günay ve Göktürk Balcı ise trio kategorisinde 18.600 puanla finale çıktı. Avrupa Aerobik Cimnastik ​​​​​​​Şampiyonası'nın 2. gününde yarışan milli sporcular, çiftler ve trio kategorisinde finale kaldı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlenen organizasyonda çiftler ve trio kategorilerindeki elemeler yapıldı. FİNALE KALDILAR Çiftlerde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı ile Can Derviş, topladıkları 19.000 puanla 3. sıradan finale yükseldi. Okay Arsan, Ömür Günay ve Göktürk Balcı'dan oluşan takım ise trio kategorisinde 18.600 puanla 6'ncılığı elde ederek finale çıktı. Şampiyona, yarın yapılacak final yarışmalarıyla tamamlanacak.

