Beşiktaş'ta Kocaelispor mesaisi başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

YENİLENME ÇALIŞMASI YAPILDI

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile yapılan müsabakada forma giyen futbolcular ise salonda yenilenme çalışması yaptı.