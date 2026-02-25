Milli bilardocular, Almanya'da başarı kovalayacak

3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt yarışacak.
Milli bilardocular Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, Almanya'da yarın başlayacak 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Türkiye Bilardo Federasyonu'nun açıklamasına göre Viersen kentinde 38'incisi düzenlenecek şampiyonada Türkiye adına Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt yarışacak.
1 MART'TA TAMAMLANACAK
Organizasyon, 1 Mart Pazar günü sona erecek.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi