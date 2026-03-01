Milli bilardocular, Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti

Dünya Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda heyecan yaşandı.

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun açıklamasına göre Almanya'nın Viersen kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı.

VEDA ETTİLER

Tayfun Taşdemir ile Berkay Karakurt, çeyrek finalde karşılaştıkları Vietnamlı Tran Quyet Chien ile Nguyen Tran Thanh Tu'ya yenilerek şampiyonaya veda etti.

Vietnam takımı, finalde Almanya'dan Martin Horn ile Amir Ibraimov'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.