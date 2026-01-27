Milli güreşçiler, sezona Rusya'da başlayacak

- Milli güreşçiler, Rusya'da Uluslararası Ivan Yarygin Turnuvası'nda mücadele edecek.
- Serbest Milli Takımı, 28 Ocak-2 Şubat'ta Krasnoyarsk'ta düzenlenecek turnuvaya katılacak.
- Teknik direktör Soner Demirtaş yönetimindeki takımın kilolarına göre belirlenen güreşçileri belirlendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Milli güreşçiler, Rusya'da yapılacak Uluslararası Ivan Yarygin Turnuvası'nda mücadele edecek.
Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre Serbest Milli Takımı, olimpiyat şampiyonu Rus güreşçi anısına 28 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Krasnoyarsk'ta düzenlenecek turnuvaya katılacak.
MÜCADELE EDECEK İSİMLER
Teknik direktörlüğünü Soner Demirtaş'ın üstlendiği milli takımda yer alan sporcular şunlar:
57 kilo: Yusuf Demir, Muhammet Karavuş
61 kilo: Recep Topal, Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Ahmet Duman
74 kilo: Ömer Faruk Çayır
79 kilo: Okan Tahtacı
86 kilo: İsmail Küçüksolak
92 kilo: Fatih Erdin, Osman Göçen
97 kilo: Mustafa Sessiz
125 kilo: Feyzullah Aktürk