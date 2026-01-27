Abone ol: Google News

Milli güreşçiler, sezona Rusya'da başlayacak

Serbest Milli Takımı, 28 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Rusya Krasnoyarsk'ta düzenlenecek turnuvaya katılacak.

Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 13:00
Milli güreşçiler, sezona Rusya'da başlayacak
  • Milli güreşçiler, Rusya'da Uluslararası Ivan Yarygin Turnuvası'nda mücadele edecek.
  • Serbest Milli Takımı, 28 Ocak-2 Şubat'ta Krasnoyarsk'ta düzenlenecek turnuvaya katılacak.
  • Teknik direktör Soner Demirtaş yönetimindeki takımın kilolarına göre belirlenen güreşçileri belirlendi.

Milli güreşçiler, Rusya'da yapılacak Uluslararası Ivan Yarygin Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre Serbest Milli Takımı, olimpiyat şampiyonu Rus güreşçi anısına 28 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Krasnoyarsk'ta düzenlenecek turnuvaya katılacak.

MÜCADELE EDECEK İSİMLER

Teknik direktörlüğünü Soner Demirtaş'ın üstlendiği milli takımda yer alan sporcular şunlar:

57 kilo: Yusuf Demir, Muhammet Karavuş

61 kilo: Recep Topal, Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Ahmet Duman

74 kilo: Ömer Faruk Çayır

79 kilo: Okan Tahtacı

86 kilo: İsmail Küçüksolak

92 kilo: Fatih Erdin, Osman Göçen

97 kilo: Mustafa Sessiz

125 kilo: Feyzullah Aktürk

