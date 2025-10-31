Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa şampiyonu oldu Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda silkmede altın, koparmada gümüş ve toplamda da altın madalya kazanarak 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu.

Göster Hızlı Özet Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda silkmede altın, koparmada gümüş ve toplamda altın madalya kazandı.

Genç, toplamda 340 kilo kaldırarak 23 yaş altı Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye'nin organizasyondaki toplam madalya sayısı 24'e ulaştı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'ta Durres kentindeki Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın 3. gününde erkekler 71 kiloda podyuma Yusuf Fehmi Genç çıktı. YUSUF FEHMİ AVRUPA ŞAMPİYONU Genç, koparmada 150 kiloluk kaldırışıyla gümüş, silkmede 190 kiloluk kaldırışıyla altın ve toplamda da 340 kiloyla Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Moldova'da nisan ayında düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi, koparmada 154 kiloyla gümüş, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanmış, toplamda da 348 kiloyla Avrupa rekorunu egale ederek büyükler Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 24'e ulaştı. Eshspor Haberleri Fenerbahçe, Madrid deplasmanında kaybetti

Juventus, Luciano Spalletti'yi duyurdu

Fenerbahçe Beko'nun oynayacağı 2 maçın yeri değişti