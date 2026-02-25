Abone ol: Google News

Milli judocular, Taşkent Grand Slam'de mücadele edecek
Milli judocular Tuğçe Beder (48 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Ayten Mediha Yeksan (63 kilo), Salih Yıldız (60 kilo) ve Vedat Albayrak (81 kilo) Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek grand slam turnuvasında tatamiye çıkacak.

Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde yapılacak Taşkent Grand Slam'e, 40 ülkeden 379 sporcu katılacak.

MÜCADELE EDECEK MİLLİ JUDOCULAR

Organizasyonda milli judocular Tuğçe Beder (48 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Ayten Mediha Yeksan (63 kilo), Salih Yıldız (60 kilo) ve Vedat Albayrak (81 kilo) tatamiye çıkacak.

