Milli judocular, Taşkent Grand Slam'de mücadele edecek

Milli judocular Tuğçe Beder (48 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Ayten Mediha Yeksan (63 kilo), Salih Yıldız (60 kilo) ve Vedat Albayrak (81 kilo) Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek grand slam turnuvasında tatamiye çıkacak.
Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde yapılacak Taşkent Grand Slam'e, 40 ülkeden 379 sporcu katılacak.
MÜCADELE EDECEK MİLLİ JUDOCULAR
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi