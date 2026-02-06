Iğdır FK'da 5 oyuncuyla yollar ayrıldı

- Iğdır FK, Valentin Eysseric, Burak Bekaroğlu, Dorin Rotariu, Antoine Conte ve Caner Cavlun ile yollarını ayırdı.
1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'da 5 oyuncuyla yolların ayrıldığı bildirildi.
Iğdır FK'dan yapılan açıklama göre Valentin Eysseric, Burak Bekaroğlu, Dorin Rotariu, Antoine Conte ve Caner Cavlun ile yollar ayrıldı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kadro takviyesi için ise transfer çalışmaları sürdürülüyor.