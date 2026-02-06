Abone ol: Google News

Iğdır FK'da 5 oyuncuyla yollar ayrıldı

Iğdır FK, Valentin Eysseric, Burak Bekaroğlu, Dorin Rotariu, Antoine Conte ve Caner Cavlun ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 18:08
1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'da 5 oyuncuyla yolların ayrıldığı bildirildi.

Iğdır FK'dan yapılan açıklama göre Valentin Eysseric, Burak Bekaroğlu, Dorin Rotariu, Antoine Conte ve Caner Cavlun ile yollar ayrıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kadro takviyesi için ise transfer çalışmaları sürdürülüyor.

