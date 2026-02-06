Iğdır FK'da 5 oyuncuyla yollar ayrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'da 5 oyuncuyla yolların ayrıldığı bildirildi.

Iğdır FK'dan yapılan açıklama göre Valentin Eysseric, Burak Bekaroğlu, Dorin Rotariu, Antoine Conte ve Caner Cavlun ile yollar ayrıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kadro takviyesi için ise transfer çalışmaları sürdürülüyor.