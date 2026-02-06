İstanbulsporlu İsa Doğan'ın yüzünde kırıklar tespit edildi

- İstanbulspor kalecisi İsa Doğan, Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası maçında yüzünden aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemedi.
- Yapılan tetkiklerde Doğan'da kompleks yüz kırıkları tespit edildi.
- İsa, çarpışmanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, rakibi Ahmed Kutucu ise soyunma odasına götürüldü.
Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen kaleci İsa Doğan'da kompleks yüz kırıkları tespit edildi.
Sarı-siyahlı kulübün yaptığı açıklamada, İsa Doğan'ın rakibiyle çarpıştıktan sonra oyundan çıkmak zorunda kaldığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:
Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzda kompleks yüz kırıkları tespit edilmiştir. Futbolcumuz, sponsor hastanemizde gerçekleştirilen kontrollerin ardından, ilgili branşların katılımıyla başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.
NELER OLMUŞTU?
Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan müsabakada Ahmed Kutucu ile İsa Doğan kafa kafaya çarpıştı.
İsa, ambulansla götürülürken, Ahmed de soyunma odasına gitti.