Neslihan Arın, Hindistan'da finale yükseldi

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Syed Modi Turnuvası'nda tek kadınlarda finale kaldı.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 14:07
  • Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'daki Syed Modi Turnuvası'nda finale yükseldi.
  • Yarı finalde 1 numaralı seribaşı Unnati Hooda'yı 2-0 yendi.
  • Arın, finalde Japon Hina Akechi ile karşılaşacak.

Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Syed Modi Turnuvası'nda heyecan yaşanıyor.

Lucknow kentindeki turnuvada dün çeyrek finalde Hint Isharani Baruah'ı 2-1 yenen milli badmintoncu Neslihan Arın, bugün yarı final maçına çıktı.

RAKİBİ JAPONYA'DAN

Yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Hint Unnati Hooda'yı, 21-15 ve 21-10'luk setlerle 38 dakika sonunda 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, adını finale yazdırdı.

Neslihan Arın, finalde Japon Hina Akechi ile karşılaşacak.

