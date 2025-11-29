Neslihan Arın, Hindistan'da finale yükseldi

- Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'daki Syed Modi Turnuvası'nda finale yükseldi.
- Yarı finalde 1 numaralı seribaşı Unnati Hooda'yı 2-0 yendi.
- Arın, finalde Japon Hina Akechi ile karşılaşacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Syed Modi Turnuvası'nda heyecan yaşanıyor.
Lucknow kentindeki turnuvada dün çeyrek finalde Hint Isharani Baruah'ı 2-1 yenen milli badmintoncu Neslihan Arın, bugün yarı final maçına çıktı.
RAKİBİ JAPONYA'DAN
Yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Hint Unnati Hooda'yı, 21-15 ve 21-10'luk setlerle 38 dakika sonunda 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, adını finale yazdırdı.
Neslihan Arın, finalde Japon Hina Akechi ile karşılaşacak.