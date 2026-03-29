Nilüfer Belediyespor, MOL Tatabanya ile berabere kaldı

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finali ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Macar ekibi MOL Tatabanya ile deplasmanda 31-31 berabere kaldı.
Tatabanyai Multifunkcios Csarnok Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini Nilüfer Belediyespor, 15-12 önde tamamladı.
RÖVANŞ BURSA'DA
Bu maçın rövanşı 4 Nisan Cumartesi günü Bursa'da Nilüfer Belediyesi Spor Tesisleri'nde oynanacak.
