Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nın heyecanı yaşandı.
Romanya'nın Otopeni kasabasındaki organizasyonun son gününde havuza giren Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalama finalindeki 26.98 saniyelik süresiyle gençlerde Avrupa'dan sonra dünya şampiyonu da oldu.
TUNCER BERK, BRONZ ALDI
Milli sporcu Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde yüzdü. Yarışı 1 dakika 58.21 saniyede bitiren Tuncer Berk, bronz madalya elde etti.
4 MADALYA KAZANDIK
Türkiye, bu sonuçların ardından şampiyonayı 4 madalyayla (3 altın, 1 bronz) tamamladı.