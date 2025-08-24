Abone ol: Google News

Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 19:57
Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nın heyecanı yaşandı. 

Romanya'nın Otopeni kasabasındaki organizasyonun son gününde havuza giren Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalama finalindeki 26.98 saniyelik süresiyle gençlerde Avrupa'dan sonra dünya şampiyonu da oldu.

TUNCER BERK, BRONZ ALDI

Milli sporcu Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde yüzdü. Yarışı 1 dakika 58.21 saniyede bitiren Tuncer Berk, bronz madalya elde etti.

4 MADALYA KAZANDIK

Türkiye, bu sonuçların ardından şampiyonayı 4 madalyayla (3 altın, 1 bronz) tamamladı.

Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte 2'nci kez dünya gençler şampiyonu oldu Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte 2'nci kez dünya gençler şampiyonu oldu

Eshspor Haberleri