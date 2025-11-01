Oliver Roy Camino: Hataları düzelterek devam edeceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ndeki ikinci maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yarın Elazığ'da saat 16.00'da Ahmet Aytar Spor Salonu'nda karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörü Oliver Roy Camino, takım kaptanları Yunus Özmusul ve Baran Nalbantoğlu'yla kentteki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Camino, hedeflerinin ikinci maçı da kazanarak bir sonraki tura geçmek olduğunu belirtti.

"HATALARI DÜZELTEREK DEVAM EDECEĞİZ"

İlk maça göre oyun düzeyini daha iyi bir noktaya getirmek istediklerini aktaran Camino, şunları kaydetti:

İlk maç için çok fazla takımla beraber antrenman yapamadık ama şu anda seviyemizi yükseltmek için daha fazla fırsatımız ve antrenman zamanımız oldu. İlk maçta, Kıbrıs'ta yaptıklarımızı izledik, bir sonraki seviyeye çıkmak için bu ilk maçta yaptığımız hataları düzelterek devam edeceğiz. Elazığ'dan birçok kişinin bizi desteklemek için sahada olacağını biliyoruz.

"İYİ MÜCADELE ETTİK"

Camino, bir gazetecinin "Buradaki hedefimiz, iddiamız nedir? Dünya Şampiyonası'na bu elemelerden sonra katılabilecek miyiz?" şeklindeki sorusu üzerine şunları aktardı:

Şu anda seviyemiz Avrupa'yla tabii ki de aynı düzeyde değil ama biz önceki maçta kendimizi geliştirerek bir sonrakinde nereye gidileceğimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Maçtan sonra kendimizi geliştirmek adına devam edeceğiz çalışmaya. Önceki Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya, İsviçre ve Avusturya gibi Avrupa'nın iyi takımlarıyla karşılaştık ve onlarla iyi mücadele ettik. Burada tabii ki antrenman yapıp daha iyi bir seviyeye gelmek için kendimizi zorluyoruz. Aynı zamanda genç oyuncularımızın o seviyelere çıkması için onlara da antrenmanda destek oluyoruz. Tabii ki isteğimiz ileride Avrupa'nın bu takımlarıyla başa baş mücadele edecek düzeye gelmek.

"ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER OLACAĞINA İNANIYORUM"

Takım kaptanı Yunus Özmusul ise Elazığ'da olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İlk maçta rakiplerini 6 gollük farkla yendiklerini aktaran Özmusul, "Hocamızın da dediği gibi maçımızı izledik, analizimizi yaptık. Daha fazla birlikte olduk, daha fazla antrenman yapma şansımız oldu bu süreçte. Burada da daha iyi bir oyunla, daha güzel bir skor alacağımıza takım olarak inanıyoruz. Bütün Elazığ halkını maça bekliyoruz. Yarın o salonda çok güzel bir atmosfer olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE HENTBOLU YAYGINLAŞTIRMAK ADINA BURADAYIZ"

Özmusul, bir gazetecinin hentbolun gelişimiyle ilgili sorusu üzerine de şu açıklamalarda bulundu:

Bütün Türkiye'de hentbolu yaygınlaştırmak adına buradayız. Zaten federasyonumuzun bu anlamda güzel çalışmaları var. Altyapı koordinatörü olarak İspanya'dan gelen hocamız var ve şu anda tüm Türkiye'yi tarıyorlar. Şu anda tüm Türkiye'yi şehir şehir gezip burada ne gibi çalışmalar yapılması gerekiyor, nasıl bir örnek ortaya koyulmalı, Türk hentboluyla İspanyol sisteminin ortak yönlerini çıkartarak bize uygun bir hentbol oyunu anlayışı ortaya koymaya çalışılıyor.

"MAÇA DAHA HAZIR HİSSEDİYORUZ"

Baran Nalbantoğlu da ilk maçta oyun başında ufak tefek hataları olduğunu belirterek, şöyle konuştu: