Şahika Ercümen'den Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın madalya birden

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda, paletli, ip destekli, paletsiz ve çift paletli sabit ağırlık kategorilerinde 4 altın madalya kazanmayı başardı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, AA muhabirine, birkaç sağlık problemi nedeniyle bu sezona geç başladığını söyledi.

"ÇOK BAŞARILI BİR TURNUVAYDI"

Yarışmaya gelene kadar çok iyi hazırlanamadığını düşündüğünü dile getiren Şahika, şu şekilde konuştu:

Herhalde biraz eski birikimler biraz da yarışmacı ruhuyla 4'te 4 altın madalya ile yarışmaya devam ettik. Genele baktığımda yorucu geçse de çok başarılı bir turnuvaydı. Bu sene en büyük hedefim, burada yaptığım derecelerin motivasyonuyla Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde yarışarak, ülkemize yeniden madalya kazandırabilmek.

Şahika Ercümen, Dünya Serbest Dalış Şampiyonası'nın eylül ayında Yunanistan'da yapılacağını kaydetti.

BUGÜN SONA ERECEK

Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası, bugün sona erecek.