Şevval İlayda Tarhan 4. oldu

AA & Ensonhaber
Almanya'nın Münih kentindeki ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda heyecan yaşandı.
Olimpiyat madalyalı milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, sıralama müsabakasında attığı 579 puanla 8 sporcunun yarıştığı finale adını yazdırdı.
Milli atıcı, finalde 200.9 puanla 4. sırada yer aldı.
ALTIN MADALYA HİNDİSTAN'A GİTTİ
Bu kategoride altın madalyayı Hint Inder Singh Suruchi kazanırken, Fransız Camille Jedrzejewski gümüş, Çinli Yao Qianxun ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Dünya Kupası'nın Münih ayağı yarın sona erecek.
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