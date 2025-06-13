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Şevval İlayda Tarhan 4. oldu

Şevval İlayda Tarhan 4. oldu Almanya'nın Münih kentindeki ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda mücadele eden milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde 4. oldu.