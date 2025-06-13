Şevval İlayda Tarhan 4. oldu
AA & Ensonhaber

Almanya'nın Münih kentindeki ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda heyecan yaşandı.

Olimpiyat madalyalı milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, sıralama müsabakasında attığı 579 puanla 8 sporcunun yarıştığı finale adını yazdırdı.

Milli atıcı, finalde 200.9 puanla 4. sırada yer aldı.

ALTIN MADALYA HİNDİSTAN'A GİTTİ

Bu kategoride altın madalyayı Hint Inder Singh ​​​​​​​Suruchi kazanırken, Fransız Camille Jedrzejewski gümüş, Çinli Yao Qianxun ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya Kupası'nın Münih ayağı yarın sona erecek.

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Emre Çalışkan
Editor