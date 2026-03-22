Şilan Ayyıldız, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5. oldu

Yayınlama:
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan Şilan Ayyıldız, kadınlar 3 bin metre yarışını 5. sırada tamamladı.

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Şilan Ayyıldız mücadele etti.

Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen organizasyonun 2. gününde piste çıkan Şilan, kadınlar 3 bin metre yarışını, 9 dakika 2.11 saniyelik süresiyle beşinci sırada bitirdi.

ALTIN MADALYA İTALYA'NIN

İtalyan Nadia Battocletti, 8:57.64'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

