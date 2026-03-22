Şilan Ayyıldız, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5. oldu

Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen organizasyonun 2. gününde piste çıkan Şilan, kadınlar 3 bin metre yarışını, 9 dakika 2.11 saniyelik süresiyle beşinci sırada bitirdi.
ALTIN MADALYA İTALYA'NIN
İtalyan Nadia Battocletti, 8:57.64'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi