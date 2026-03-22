Beşiktaş, Kristjan Asllani için planı yaptı

Süper Lig'de 4. sırada yer alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Devre arası transfer döneminde 7 futbolcuyu renklerine bağlayan ve çıkışa geçen siyah-beyazlılarda Kristjan Asllani'nin geleceği şekilleniyor.

Beşiktaş'ın Inter'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Asllani için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ, 11 MİLYON EURO VERMEK İSTEMİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Inter'den 11 milyon euro opsiyon ve bonuslar dahilinde kiraladığı Asllani'nin bu opsiyonunu kullanmak istemiyor.

Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusunu sezon sonunda daha düşük bir bedelle kadrosuna katmayı planlıyor.

ASLLANI ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Asllani'nin de bu süreçte Beşiktaş ile Inter arasında yapılacak görüşmelerde önemli bir rol oynayabileceği belirtildi.

GELECEĞİ SEZON SONUNDA BELLİ OLACAK

Kristjan Asllani'nin geleceği konusunda şu anda kesin bir karar olmadığı ve Arnavut orta saha oyuncusunun geleceğinin sezon sonunda verilecek kararlarla birlikte netleşeceği yazıldı.

8 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Beşiktaş'a devre arası transferinden sonra siyah-beyazlılarda 8 maça çıkan Asllani, 1 asist yaptı.