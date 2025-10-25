Abone ol: Google News

Sinem Francisca Tous, Asya Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli triatlet Sinem Francisca Tous, Malezya'da düzenlenen Asya Triatlon Kupası'nda madalya kürsüsünün zirvesinde yer aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 16:06
Sinem Francisca Tous, Asya Kupası'nda altın madalya kazandı
  • Sinem Francisca Tous, Asya Triatlon Kupası'nda altın madalya kazandı.
  • Kota Kinabalu'da düzenlenen organizasyonda, elit kadınlar kategorisinde 22 triatlet arasında ilk sırada yer aldı.
  • Antrenörü, Sinem'in performansıyla olimpiyat yolculuğunda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Malezya'da düzenlenen Asya Triatlon Kupası'nda heyecan yaşandı.

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre Kota Kinabalu kentindeki organizasyonda elit kadınlar kategorisinde 22 triatlet mücadele etti.

Sinem Francisca Tous, 1.03.10'luk süresiyle yarışı rakiplerinin önünde tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Milli triatlet, eylül ayında katıldığı Balkan Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

ÖNEMLİ MESAFE KATETTİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Zekeriya Yücetürk, Sinem'in son aylardaki performansıyla olimpiyat yolculuğunda önemli mesafe katettiğini belirtti.

Eshspor Haberleri