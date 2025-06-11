Sutopu Erkek Milli Takımı'ndan büyük başarı

AA & Ensonhaber

Sutopu Erkek Milli Takımı, İstanbul ENKA Sutopu Havuzu'nda gerçekleştirilen 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Finlandiya, İsveç, Slovakya ve Almanya ile karşılaştı.

Elemeleri 3 galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası'nda doğrudan katılma hakkı kazandı.

ALINAN SONUÇLAR

Elemelerde İsveç'i 30-7, Finlandiya'yı 33-6, Almanya'yı da 17-16 yenen milli takım, Slovakya'ya ise 13-12 mağlup oldu.

KADINLAR KATILMAYA HAK KAZANMIŞTI

Sutopu Kadın Milli Takımı da 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmişti.